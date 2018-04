Roma-Genoa 2-1: reazione tardiva, la serie rossoblù si ferma all'Olimpico

Niente da fare. Si ferma a quattro la serie consecutiva di risultati utili per il Genoa. All'Olimpico vince la Roma 2-1, nonostante una buona prova del Grifone contro, non dimentichiamolo, una squadra semifinalista di Champions League. Vantaggio di Under nel primo tempo, nella ripresa Zukanovic aiuta gli ex compagni con un autogol, Lapadula la riapre, ma lo score non cambierà più.

Difesa letteralmente inventata da Ballardini, con l'esordio di El Yamiq al fianco di Rossettini e Zukanovic vista l'assenza di Spolli, Izzo e Biraschi. Inizio di gara equilibrato, le prime occasioni sono giallorosse, ma il Genoa risponde colpo su colpo. Al 17 però la gara si sblocca, ci pensa Under a portare in vantaggio i giallorossi con il turco che si inserisce tra Hiljemark e Rigoni sull'invito di Kolarov e fredda Perin. 1-0 Roma. Giallorossi che cercano il raddoppio, occasioni per Florenzi e l'ex El Shaarawy, ma al 33' i rossoblù vanno vicini al pari con la spaccata di Lapadula deviata in modo decisivo. Prima dell'intervallo buona occasione per Hiljemark, ma niente da fare. 1-0

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

La ripresa si apre malissimo per il Grifone, dopo sette minuti Zukanovic si inventa un "autogollonzo" sugli sviluppi di un corner, 2-0 Roma sembra finita. Qui Ballardini prova a cambiare le carte in tavola, dentro Medeiros e Rossi per Hiljemark e MIgliore e al 61' viene premiato: pallone sanguinoso perso dalla Roma, Pandev per Lapadula che non sbaglia: 2-1. Il Genoa ora ci crede, ma è la Roma ad andare vicina al tris soprattutto con Florenzi. Dentro anche Cofie per Pandev, forcing finale del Grifone, El Yamiq salva tutto nel recupero, ma in zona offensiva non ci sarà più tempo. 2-1 Roma, si interrompe la serie positiva del Genoa che durava da ormai quattro partite.

TABELLINO E VOTI

Roma-Genoa 2-1

Reti: 17' Under, 52' Zukanovic (aut.), 61' Lapadula

Roma: Allisson 6; Kolarov 7, Juan Jesus 6, Fazio 6, Florenzi 6.5; Pellegrini 6, Gonalons 6, Gerson 5 (70' Manolas 6); El Shaarawy 5 (82' Strootman sv), Under 7 (76' Schick sv), Dzeko 6. All. Di Francesco 6.5.

Genoa: Perin 6.5; El Yamiq 6.5, Rossettini 5.5, Zukanovic 4.5; Rosi 5.5, HIljemark 5.5 (54' Medeiros 6), Bertolacci 6, Rigoni 6, Migliore 5.5 (60' Rossi 6); Pandev 6 (63' Cofie 5.5), Lapadula 6.5. All. Ballardini 5.5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammonito Rossettini.