Roma-Genoa 2-1, le pagelle: Zukanovic sbaglia porta, che esordio per El Yamiq

Non basta la reazione nella ripresa, il Genoa cede 2-1 all'Olimpico alla Roma (qui la cronaca). Under porta avanti i giallorossi subito, Zukanovic sbaglia porta e fa 2-0, Lapadula accorcia, ma nel forcing finale il risultato non cambierà più.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.