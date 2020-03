VIDEO | Serie A review, Giornata 1: Genoa-Roma 3-3, gol di Pinamonti, Criscito e Kouamè

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della Serie A e cosa aspetta a Genoa e Sampdoria, a tutti gli amanti del calcio non resta che rivivere le migliori partite andate in scena quest'anno con protagonisti i rossoblucerchiati.

Iniziamo dalla prima giornata, dal Genoa di Andreazzoli, un 3-3 a spettacolare a Roma con i gol di Pinamonti, il rigore di Criscito e il colpo di testa di Kouamè. Un pareggio che lasciava presagire a tutt'altra stagione. Per la Samp invece era arrivato un brutto ko interno per 3-0 contro la Lazio, un primo campanello d'allarme per Eusebio Di Francesco.

Riviviamo insieme gli highlights di Roma-Genoa. Per chi volesse invece rivedere Sampdoria-Lazio, qui il link.