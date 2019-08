Reggiana-Genoa 1-2: esordio con assist per Saponara, a segno Ghiglione e Pinamonti

Il Genoa sbanca il "Mirabello" di Reggio Emilia e prosegue la sua marcia di avvicinamento all'esordio prima in Coppa Italia e poi in campionato. La vittoria 2-1 contro la Reggiana (neopromossa in Serie C con il nome di Reggio Audace dopo il fallimento del 2018) porta la firma di Ghiglione e Pinamonti, ottimo l'esordio dell'ex Samp Saponara, autore dell'assist per il primo goal.

La prima frazione di gioco termina 1-0 e il match si sblocca al 35': Saponara addomestica un buon pallone al limite dell'area e serve Ghiglione, abile a controllare e a scaricare la sfera in fondo al sacco. Nella ripresa raddoppio immediato (52') di Pinamonti che appoggia in rete servito bene da Kouamé, autore di una serpentina ubriacante e di un assist al bacio. Nel finale accorcia la Reggiana con un colpo di testa di Haruna.

Il tabellino di Reggiana-Genoa

Reggiana-Genoa 1-2

Reti: 35' Ghiglione, 52' Pinamonti; 83' Haruna.

Reggiana: Voltolini (75' Noci); Spanò (46' Albertini), Rozzio (46' Martinelli), Espeche (46' Martin); Libutti (46' Bandini), Rossi (46' Radrezza), Varone (46' Haruna, 85' Iaquinta), Staiti (46' Zanini), Santovito (63' Favale); Rodriguez (46' Marchi), Scappini (63' Sanat). All.: Alvini

Genoa: Radu, Zapata (75' Rizzo), Barreca (75' Jagiello), Criscito (75' Agudelo), Lerager (75' Gumus), Kouamè (75' Sanabria), Biraschi (75' El Yamiq), Ghiglione (75' Romulo), Radovanovic, Saponara (75' Pandev), Pinamonti (75' Romero). All.: Andreazzoli.