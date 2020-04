Genoa: tifosi offrono spazi pubblicitari gratis ai negozi

Iniziativa benefica dei "Figgi do Zena", storico club dei tifosi del Genoa, che scendono in campo al fianco della città per cercare di dare un supporto concreto durante l'emergenza coronavirus.

Il tifo rossoblù infatti annuncia che saranno messi a disposizione gratuitamente i canali di comunicazione del club agli essercizi cmmerciali che effettuano servizi a domicilio. Uno spazio pubblicitario gratis sulle pagine Facebook, Instagram, Telegram e il sito figgidozena.it.

Come fare? Si potrà mandare mail a figgidozena@hotmail.com oppure inviare messaggio sulla pagina ufficiale Facebook: "Servirà solo indicarci il genere di negozio, il numero di telefono, via e zona. Inseriremo giornalmente sui nostri social i negozi che ci scriveranno - annuncia il comunicato dei Figgi do Zena - ed elencheremo le attività divise quartiere per quartiere sul nostro sito internet".