Figc, indagine su Preziosi per le dichiarazioni post Roma-Genoa

La Procura della Figc ha aperto un'indagine sui presidenti di Genoa e Napoli, Enrico Preziosi e Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto appreso e riportato dall'Ansa sarebbero sotto osservazione i fascicoli aperti per alcune dichiarazioni sugli arbitraggi, per quello che riguarda il patron rossoblù relative al match giocato dal Genoa all'Olimpico con la Roma, vinto 3-2 dai giallorossi non senza polemiche per un rigore negato a Pandev nei minuti finali.

Nelle prossime ore dovrebbe essere aggiunto anche un fascicolo sulle dichiarazioni, ancora sul tema arbitragi, del presidente del Torino Urbano Cairo.