Genoa: Prandelli è ufficiale, Preziosi: «Ora tra le prime 10»

Quiete dopo la tempesta. Ci vuole questo in casa Genoa. Il terremoto dell'eliminazione dai Sedicesimi di Coppa Italia ad opera dei cugini della Virtus Entella ha portato all'esonero praticamente immediato di Ivan Juric.

A guidare il Genoa sarà Cesare Prandelli, è ufficiale. Il tecnico è già arrivato nella mattinata di venerdì a Villa Rostan e si attende la sua conferenza stampa di presentazione. «Sono molto carico, non vedo l'ora di iniziare» queste le prime dichiarazioni del tecnico.

Enrico Preziosi al Secolo XIX spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere l'ex CT della Nazionale e al pentimento per aver richiamato Ivan Juric: «Prandelli metterà a posto le cose, sono convinto che finiremo la stagione nella parte sinistra della classifica, tra le prime 10. A gennaio interverremo sul mercato per i rinforzi che saranno necessari, stiamo già seguendo alcuni giocatori. Non mi arrendo, è un momento difficile ma passerà. Cederò solo se troverò persone serie a cui cedere il Genoa, non lo regalo certo a chi non mi dà garanzie di tenerlo in alto. Si propongono in tanti, anche ora, ma offerte serie non ne arrivano.

Su Juric: «Ci siamo sentiti a fine partita, mi ha ringraziato e ha detto che capisce la decisione. Non è stato fortunato, ha commesso errori: non si poteva andare avanti. Ho sbagliato a richiamarlo ma ero convinto che stavolta potesse fare bene».