Genoa: Piatek può tornare, il Milan non lo vuole più

Sembrava una "sparata" giornalistica e invece più passano le ore più sembra avere un minimo di fondamento. Il ritorno di Krzysztof Piatek al Genoa non è follia. Il Milan si sta stancando delle prestazioni opache della punta polacca, Giampaolo credeva poco in lui, Pioli sta invece provando a dargli fiducia, ma i gol si contano sulle dita di una mano.

Da qui l'idea Genoa, ambiente che lo ha lanciato e dove probabilmente rinascerebbe. A Thiago Motta manca una prima punta di peso, Pinamonti si sta dimostrando ancora acerbo. Tutto, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe collegato all'arrivo a Milano di Zlatan Ibrahimovic, arrivo tutt'altro che scontato.

A dare "speranza" a questa trattativa sono state le dichiarazioni di Don Garber, Commissioner della MLS: "Zlatan is being recruited by AC Milan", inizialmente tradotto come "Zlatan è stato ingaggiato dal Milan» e poi corretto in «è stato cercato dal Milan". Zlatan o non Zlatana il Milan sarà alla ricerca di una punta.

Resta da chiarire la questione ingaggio. Il giocatore percepisce 1,9 milioni di euro stagionali, cifra inavvicinabile per il Genoa. Il prestito secco con l'inserimento di qualche contropartita interessante (Agudelo?) potrebbe convincere il Milan. A Genova si inizia già a sognare il ritorno del bomber.