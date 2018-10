Genoa: Piatek non si ferma più, gol anche in Nazionale

Piatek is on fire. L'attaccante del Genoa non si ferma più e dopo le 9 reti in Serie A e le 4 in Coppa Italia si sblocca anche con la maglia della Polonia.

Alla seconda presenza in Nazionale, Piatek trova il suo primo gol sbloccando la gara di Nations League dei polacchi contro niente meno che il Portogallo. Un colpo di testa dopo 18 minuti sugli sviluppi di un corner. In campo anche il blucerchiato Bereszynski. La Polonia perderà poi 3-2, ma domenica sfiderà proprio l'Italia tra le mura amiche. Piatek ha già pronta la pistola.