Genoa: Piatek-Milan, tutto fatto, ma Bertolacci rifiuta il Grifone

Tutto fatto. Piatek al Milan per 35 milioni di euro. L'ufficialità si avrà martedì quando verranno delineati alcuni dettagli. Nessun lieto fine per i tifosi del Genoa, l'imminente passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea ha fatto prendere un'accelerata nella trattativa tra i rossoneri e i rossoblù per il passaggio immediato del polacco alla corte di Gattuso.

Oltre al danno, la beffa. Cinque milioni di sconto per il Milan, da 40 (offerti tra l'altro dal West Ham) si passa a 35, ma nessun prestito oneroso è stato accettato da Preziosi, trasferimento definitivo.

Al giocatore, come anticipato, andranno due milioni di euro a stagione per cinque anni, quindi stipendio quadruplicato rispetto a quanto percepito al Genoa. Restano da definire le contropartite, con tutta probabiltà ci sarà solamente Halilovic, 22enne, classe 96, enfant prodige a Barcellona, ma mai letteralmente esploso, ma non Bertolacci. Secondo Sky Sport il centrocampista non sarebbe convincto di un suo ritorno a Genova.

Piatek lascia il Grifone dopo un inizio di stagione da urlo, 13 gol in 18 presenze in Serie A, addirittura 6 reti in 2 gare in Coppa Italia. Un vuoto ora difficile da colmare.