Genoa: Piatek al Milan ora è ufficiale, presi Sturaro ed Ehizibue

Il Genoa dice addio ufficialmente al proprio, ormai ex, bomber Krzysztof Piatek. L'attaccante nella serata di mercoledì 24 gennaio passa al MIlan con un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2023.

Vicini all'ufficializzazione anche due movimenti in entrata per il Genoa, Stefano Sturaro ha sostenuto le visite mediche ed è pronto per il ritorno in rossoblù, mentre nella giornata odierna la società rossoblù avrebbe chiuso per il terzino della formazione olandese dello Pec Zwolle, Kingsley Ehizibue. Terzino classe 1995 è pronto a firmare un contratto dopo le visite mediche di rito.

Si attendono news invece in merito alle operazioni che porterebbero in rossoblù Sanabria e Pjaca, ma l'ex Juve, ora alla Fiorentina, sembra davvero ad un passo.