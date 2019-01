Genoa: tutti pazzi per Piatek, Real Madrid e Milan provano affondo

Tutti pazzi per Piatek. Ormai non è più una novità. Dopo le attenzioni del Chelsea, che sembra virare su Gonzalo Higuain, Real Madrid e Milan sembrano davvero fare sul serio. Entrambe hanno bisogno di un centravanti già per gennaio, ma per i rossoneri tutto sembra legato al destino di Higuain. In caso di partenza dell'argentino Leonardo avrebbe pronta l'offerta, probabilmente però troppo bassa per venire accettata: 20 milioni più Laxalt.

Sembra più accattivante invece la proposta del Real Madrid. Secondo alcuni media spagnoli i blancos avrebbero pronti ben 60 milioni. Il ds del Genoa Mario Donatelli smentisce la cessione del polacco e ribadisce che a gennaio nessun giocatore del grifone lascerà Genova, ma la proposta del Real rischia di far saltare tutti i piani.