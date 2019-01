Genoa: Piatek al Milan senza contropartite, per Hiljemark stagione finita

Si avvicina alla conclusione l'estenuante trattativa che porterà Piatek al Milan. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche mercoledì 23 gennaio, ma al momento risulta essere ancora a Genova. Cambio netto anche nella trattativa, visti i rifiuti di Bertolacci e Halilovic nell'approdare a Genova non ci sarà probabilmente alcuna contropartita tecnica, ma due o tre milioni in più che farebbero salire l'operazione a 37 e 38 milioni di euro.

Il Genoa pensa già a un sostituto, sulla lista il nome nuovo è quello di Sanabria del Betis Siviglia, ma si fa largo l'ipotesi, meno stimolante, Mattia Destro.

Intanto brutte notizie anche dall'infermeria, per Oscar Hiljemark si tratta di stagione finita. Questa la nota apparsa sul sito della società rossoblù

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto a visita specialistica che ha evidenziato un conflitto (impingement) femoro acetabolare bilaterale. Nei prossimi giorni il calciatore verrà operato mediante intervento artroscopico in Svezia. Il ritorno all’attività agonistica non è previsto entro questa stagione sportiva".