Genoa: Higuain al Chelsea, Piatek al Milan, siamo ai dettagli

Piatek sempre più vicino al Milan e sempre più distante dal Genoa. Sembra già vicina alla conclusione l'esperienza del bomber polacco con la maglia rossoblù. Inizia ufficialmente il valzer degli attaccanti, con Kalinic al Monaco, Morata all'Atletico Madrid e soprattutto Gonzalo Higuain al Chelsea. Il Pipita è rimasto ai margini della formazione rossonera, fuori dalla foto di gruppo, in panchina in Supercoppa (solo pochi minuti per lui) e nei prossimi giorni, stando a quanto affermato dai maggiori media europei, raggiungerà Sarri a Londra. Per lui si prospettano 6 mesi al Chelsea con un riscatto per la stagione 2019-2020 in base ai gol realizzati in Premier.

La cessione di Higuain farà risparmiare il Milan che sembra aver trovato già l'accordo con Genoa e Piatek. La valutazione del giocatore è di 40 milioni di euro, 10 subito per il prestito, 30 per il riscatto. I rossoblù starebbero alzando il prezzo, ma si è vicini ad un accordo. Per il giocatore un contratto da 1,8 milioni di euro netti a stagione e 2 per la prossima.

Siamo ai dettagli, nei prossimi giorni, se non prossime ore, si attende l'ufficialità di questa doppia operazione. Il Genoa rischia di perdere il suo bomber prima del previsto.