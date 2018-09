Genoa: «Piatek come Milito?» la stampa polacca si scatena

«Piatek come Milito? Un polacco idolo di Genova». Questo il titolo del e-legnickie.pl, noto quotidiano online polacco che ha contattato proprio la redazione di Genova Today per raccogliere impressioni e stati d'animo di Genova e del Genoa sul nuovo bomber rossoblù Krzysztof Piątek. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO

Particolare già dal nome, Piatek in polacco significa venerdì, come ci ha confermato Miłosz Kołodziej, giornalista della testata polacca, idolo già in patria, tanto da essere convocato nella nazionale polacca che venerdì 7 settembre affronterà, ironia della sorte, proprio l'Italia nell'esordio della Nations League. Non malissimo i suoi compagni di reparto: Lewandowki e Milik.

Sette gol in tre partite, Piatek è già il bomber d'Europa, nessuno ha fatto meglio di lui nei cinque maggiori campionati europei. La notizia non sorprende la stampa polacca, molto attenta al calcio genovese visto che tra Genoa e Sampdoria sono presenti ben 4 polacchi.

Piatek come Milito? I genoani se lo augurano, di certo è che dopo il mancato arrivo di Lewandowski ("Aveva già firmato col Genoa" ribadisce Kołodziej) il Genoa spera di aver trovato il nuovo "Lewandowski".