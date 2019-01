Genoa: Chelsea pazzo di Piatek, offerta da 60 milioni

Sarà un calciomercato caldissimo in casa Genoa. Cesare Prandelli ha portato tranquillità (e punti) nell'ambiente rossoblù, ma la sessione invernale del mercato è pronta a destabilizzare tutto.

Si è già detto delle offerte di Napoli e Juventus rispettivamente per Kouamè e Romero, ma si tratterebbe di due affari che priverebbero il Genoa di due pedine fondamentali solamente a giugno.

Arriva invece come una vera e propria bomba di mercato l'offerta del Chelsea di Maurizio Sarri per Piatek. 60 milioni di euro. Spiazzata la concorrenza, spiazzato anche il presidente Enrico Preziosi che mai si sarebbe aspettato tale cifra. Lo rivela la testata spagnola Don Balon in merito alla rinuncia del Real Madrid. Seguiranno aggiornamenti.