Genoa: ecco il primo acquisto, ufficiale Pezzella dall'Udinese

Primo acquisto nella sessione invernale di calciomercato per il Genoa. Arriva dall'Udinese Giuseppe Pezzella, difensore classe 1997. Visite mediche superate per il laterale difensivo bianconero che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Si tratta del primo rinforzo per Cesare Prandelli pronto a rimpiazzare Ervin Zukanovic che potrebbe fare il percorso inverso. Pezzella, pilastro della Nazionale Under 21, ha finora vestito le maglie del Palermo e dell'Udinese. Terzino sinistro ideale nel 5-3-2, ma utilizzabile anche in caso di difesa a 4. Non sono ancora state rese note le cifre dell'operazione.