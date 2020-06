Genoa-Parma, probabili formazioni: Nicola riparte da Pandev e Sanabria

Martedì 23 giugno finisce l'attesa anche per il Genoa, alle ore 21.45 in un Luigi Ferraris deserto, il Grifone ospita il Parma nel primo impegno post lockdown.

Proprio quel Parma che per tanti rappresenta l'inizio della fine, ovvero quella sconfitta interna sotto la gestione Ballardini che ha portato all'esonero del tecnico romagnolo e tutto ciò che ne ha conseguito (Juric, Prandelli, Andreazzoli, Thiago Motta e ora Nicola).

E proprio contro il Parma l'occasione è ghiotta, fare subito tre punti per iniziare ad avvicinarsi alla quota salvezza. Tanti i dubbi per Nicola, ma non manca l'abbondanza, soprattutto in attacco. Pandev e Sanabria sono in vantaggio su Pinamonti, Iago Falque, Destro e Favilli. Dovrebbe rientrare Ghiglione sulla fascia destra, Criscito a sinistra, in difesa Soumaoro in vantaggio su Biraschi per formare la difesa a tre con Romero e Masiello. Il tutto davanti a Perin.

Nel Parma, reduce dalla trasferta di Torino (1-1) in dubbio Kurtic, Darmian e Gervinho, ma semplicemente per un discorso di turnover. Ci sarà l'ex Kucka, così come il talentino Kulusevski in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Soumaoro, Romero, Masiello; Ghiglione, Schone, Behrami, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Cornelius. All. D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: martedì 23 giugno, ore 21.45, stadio Luigi Ferraris.