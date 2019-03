Parma-Genoa 1-0, le pagelle: Jandrei senza colpe, Kouamè spento

Finisce qui la serie positiva di risultati del Genoa. Il Parma è ancora una volta indigesto e dopo il ko dell'andata arriva anche quello del Tardini per via di un gol contestato realizzato dall'ex Kucka (qui la cronaca e video del match). Attacco spento, il solo Sanabria prova a fare qualcosa, ma Kouamè ancora una volta non è in giornata. Bene Zukanovic.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.