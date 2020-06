Genoa: martedì il Parma, rebus attacco per Nicola

Qualche giorno in più per prepararsi al primo impegno post lockdown rispetto ai cugini della Samp, ma il Genoa prosegue spedito verso l'incontro di martedì sera, incontro fondamentale in casa contro il Parma.

Tutti a disposizione di Nicola, eccezion fatta per Radovanovic. Da valutare Ghiglione e Lerager. Da chi si ripartirà? Sanabria e Pandev potrebbero essere le soluzioni offensive, ma negli allenamenti si è messo in luce Pinamonti. Behrami tra i più carichi, l'ex Udinese dovrebbe essere in mediana con Schone e Sturaro. Biraschi e capitan Criscito sugli esterni. In difesa la certezza ormai si chiama Soumaoro, con lui Romero e Masiello davanti a Perin.

Nel Parma sarà probabilmente in panchina l'ex Radu, ma tra gli ex l'osservato speciale è Kucka, uno dei più in palla pre lockdown. Tridente con Gervinho, Kulusevski e Cornelius, la velocità degli esterni sarà il rebus da risolvere in questo primo incontro.