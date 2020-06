Genoa-Parma 1-4, le pagelle: Cornelius ridicolizza Romero e Soumaoro, Iago unico positivo

La pausa non ha fatto bene al Genoa. Il Parma si conferma un rebus irrisolto per il Grifone che viene travolto 4-1, ancora una volta è Cornelius il mattatore, autore della seconda tripletta contro il Genoa in due gare (qui la cronaca e video del match). Dura salvare qualcuno nell'undici di Nicola, apparso nettamente indietro da un punto di vista fisico rispetto ad un Parma che andava il triplo. Romero e Soumaoro impresentabili al cospetto di Cornelius e Kulusevksi, lo stesso dicasi per un Schone che con qualche lampo nella ripresa evita un 4 in pagella. Bene Iago Falque, se non altro autore del gol. Criscito sbaglia un altro rigore da "sliding doors". Davvero peggio di così il Genoa non avrebbe potuto riniziare.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.