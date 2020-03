VIDEO | Genoa, Nicola scende in campo: «Aiutiamo il San Martino»

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, scende in campo in favore del San Martino con un appello ai tifosi. In un video pubblicato su Facebook l'allenatore rossoblù ha invitato i supporter a sostenere l'ospedale genovese per combattere l'emergenza chiamata Coronavirus.

L'invito è quello di aderire alla raccolta fondi e ha mostrato l’Iban per i bonifici: IT02Y0617501594000002390480