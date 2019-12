Genoa: Nicola al posto di Thiago Motta, Ibra al Milan, ma Piatek si allontana

Natale caldissimo in casa Genoa. Arriva l'annuncio dell'esonero di Thiago Motta e dopo il rifiuto di Davide Ballardini sembra ormai fatta per Davide Nicola sulla panchina del Grifone. Sei mesi per l'ex mister di Crotone, Livorno e Bari tra le altre con opzione in caso di salvezza. Si allontana anche il ritorno di Aurelio Andreazzoli.

Capitolo mercato, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic avrebbe potuto riavvicinare Piatek al Genoa, ma il bomber polacco sembra vicino all'approdo a Firenze, facendo rimanere a bocca asciutta i tifosi del Grifone. Per ora l'unico nome in attacco accostato ai rossoblù resta quello di Michael Krmencik, attaccante del Viktoria Plzen, mentre resta in uscita Pinamonti.