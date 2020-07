Genoa-Napoli, probabili formazioni: Romero out, torna Schone

Mercoledì nuova sfida per il Genoa. Alle 19.30 va in scena la sfida tra due squadre unite da uno storico gemellaggio, Genoa e Napoli. Match cruciale sia in ottica salvezza che per la corsa europea con il Grifone a +2 sul Lecce (sempre che i salentini non facciano punti contro la Lazio) e i partenopei vicini al quinto posto, nonostante la qualificazione all'Europa League sia già certa per il successo in Coppa Italia. Nicola perde Romero, ma ritrova Schone.

QUI GENOA Romero out per infortunio, pronti Soumaoro e Masiello con l'arretramento di Biraschi. Ghiglione e Barreca esterni (bocciato Cassata), Schone si riprende il posto in regia, Sturaro e Behrami ai suoi lati. Dubbi in attacco, Iago Falque e Pinamonti in pole, ma occhio a Pandev.

QUI NAPOLI Squalificati Demme e Koulibaly, Ospina convocato, ma dovrebbe giocare Meret. Solito turnover totale in attacco, Insigne rischia di accomodarsi in panchina, lo stesso vale per Milik. Zielinski e Allan si contendono una maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Barreca, Sturaro, Schone, Behrami, Ghiglione; Iago Falque, Pinamonti. All. Nicola

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Lozano. All. Gattuso.

Arbitro: Mariani.

Calcio d'inizio: mercoledì 8 luglio ore 19.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.