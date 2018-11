Genoa-Napoli, probabili formazioni: Piatek torna titolare, Sandro ko

Sarà un sabato sera di fuoco al Ferraris. Dopo le polemiche del pesante ko di San Siro il Genoa riparte dall'anticipo del sabato sera contro i gemellati del Napoli. Sarà festa sugli spalti, ma in campo Juric sa di dover far risultato. Per questo dovrebbe rilanciare dal primo minuto il capocannoniere della Serie A Piatek, lasciato a sorpresa in panchina nella nefasta trasferta di Milano.

QUI GENOA Piatek in attacco con Kouamè, in difesa torna Criscito dopo la squalifica, con lui Romero e Biraschi. Sandro ko, ci sarà Hiljemark al suo posto con Mazzitelli e Romulo.

QUI NAPOLI Dopo il pareggio con il Paris Saint Germain Ancelotti vuole tre punti in quel di Genova. Mertens recupera, mentre rimane a Napoli Verdi. Attacco con Milik favorito proprio sul belga, al suo fianco Insigne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Mazzitelli, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric.

NAPOLI: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti.

ARBITRO: Abisso.

CALCIO D'INIZIO: sabato ore 20.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.