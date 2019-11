Napoli-Genoa, probabili formazioni: Kouamè in Coppa d'Africa, scalpita Gumus

Anticipo da brividi al San Paolo. Napoli e Genoa si affrontano da gemellate sugli spalti, ma in una situazione particolare a livello societario, se non altro per i partenopei. Sarà la prima sfida dei campani dopo il caos del ritiro rifiutato e le voci di esonero per giusta causa per Ancelotti, Thiago Motta proverà ad approfittarne, ma non avrà a disposizione alcuni elementi, tra cui Kouamè, impegnato in coppa d'Africa.

QUI GENOA Kouamè in coppa d'Africa Under 23, ci sarà Pinamonti in attacco con Pandev e Agudelo ai suoi lati, ma scalpita Gumus. A centrocampo Radovanovic e Lerager preferiti a Cassata. In difesa Ankersen in vantaggio su Barreca. Romero recupera da un lieve affaticamento.

QUI NAPOLI Caso Napoli. Ancelotti prova a fare muro e dovrebbe schierare Milik e Lozano in attacco, Callejon, Zielinski, Ruiz e Insigne a centrocampo. In porta Meret insidiato da Ospina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. All. Ancelotti.

GENOA: Ankersen, Romero, Zapata, Ghjiglione; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Agudelo (Gumus), Pinamonti. All. Thiago Motta.

Arbitro: Calvarese.

Calcio d'inizio: sabato ore 20.45, stadio San Paolo, Napoli.