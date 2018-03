Napoli-Genoa, probabili formazioni: riecco Rossi e Taarabt, sugli spalti Criscito

Cresce l'attesa per il big-match di domenica sera, il Genoa fa visita al Napoli, squadre unite da uno storico gemmellaggio tra le tifoserie. Non è mai una partita come le altre, ma in palio ci sono tre punti pesantissimi. Sugli spalti dovrebbe esserci Domenico Criscito, vicino ad un clamoroso ritorno al Grifone.

QUI GENOA Taarabt c'è, Veloso e Izzo no. Questo il responso dalla lista dei convocati. Rosi in ballottaggio con Lazovic, mentre in mezzo potrebbe ancora spuntarla Rigoni su Bessa. Avanti Pandev con Galabinov, partono fuori Rossi e Lapadula.

QUI NAPOLI A centrocampo rischia il posto ancora una volta Hamsik insidiato da Zielinski. Occhio al solito tridente Insigne, Mertens e Callejon, dalla panchina Milik è pronto a subentrare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Pasqua.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, stadio San Paolo, Napoli.