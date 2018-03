Napoli-Genoa 1-0: il fortino crolla al 72', Albiol gela il Grifone

Il fortino rossoblù crolla al 72'. Non basta una buona prova difensiva al San Paolo, il Napoli batte il Genoa 1-0 con la rete di Albiol al 72' sugli sviluppi di un corner. Vittoria meritata dei partenopei, ma i due pali colpiti da Insigne e Mertens lasciavano aperte le porte per un colpaccio del Genoa che invece non è arrivato. Niente drammi, ora la pausa per ricaricare le pile, poi tre sfide al Ferraris, Spal, Cagliari e soprattutto il derby.

Primo tempo di pura sofferenza per il fortino di Ballardini nonostante le prime occasioni siano rossoblù con Hiljeamrk e soprattutto Lazovic che mette paura al San Paolo. Dal 15' si accende Mertens, due occasioni per il belga, entrambe con poca fortuna. Fuori Hamsik per infortunio, dentro Zielinski, ma il Napoli non sembra patire. Spolli sfiora il vantaggio, poi è di Allan l'occasione più ghiotta per il Napoli con l'ex Udinese che da due passi spreca il cioccolatino di Mertens. Che rischio per il Genoa. Al 44' palo clamoroso di Insigne, colpo di testa, sul legno.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa il Genoa continua a difendersi, il Napoli colpisce subito un altro palo, con Mertens che a giro supera Perin, ma non il palo. Ballardini osa qualcosa di più, dentro Taarabt, il Grifone inizia a pungere in contropiede, ma il Napoli quando si fa vedere dalle parti di Perin fa sempre paura. Altri cambi, dentro Rigoni per Pandev, il Genoa continua a difendersi bene, ma il fortino crolla al 72': calcio d'angolo col goniometro di Callejon, colpo di testa di Albiol e Perin è battuto. 1-0 Napoli. Genoa colpito a freddo, Ballardini inserisce anche Giuseppe Rossi, Sarri risponde con Milik e Rog, ma non ci saranno più occasioni da rete. Vince il Napoli 1-0, resta la buona prova difensiva del Grifone, ma troppo poche le occasioni da rete. Ora la pausa, poi si riparte da Genoa-Spal, il derby del 6 aprile si avvicina.

TABELLINO E VOTI

Napol-Genoa 1-0

Rete: 72' Albiol

Napoli: Reina 6; Mario Rui 6, Koulibaly 6, Albiol 7, Hysaj 6.5; Hamsik 6 (20' Zielinski 6), Jorginho 6.5, Allan 5.5; Callejon 6 (86' Rog sv), Insigne 6, Mertens 6 (82' Milik sv). All. Sarri 6.5.

Genoa: Perin 6; Biraschi 5.5, Spolli 6.5, Zukanovic 6; Laxalt 6, Lazovic 6.5 (61' Taarabt 5.5), Bertolacci 6, Hiljemark 6, Rosi 5.5 (78' Rossi sv); Galabinov 5.5, Pandev 6 (67' Rigoni 6). All. Ballardini 6.5.

Arbitro: Pasqua.

Note: ammoniti Laxalt, Zielinski e Rosi.