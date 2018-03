Napoli-Genoa 1-0, le pagelle: Lazovic ci prova, Galabinov in ombra

Un altro 0-1 ma questa volta con meno amaro in bocca rispetto a quello col Milan. Il Genoa torna da Napoli con zero punti, con il fortino eretto da Ballardini che crolla al 72' per il colpo di testa di Albiol (qui la cronaca del match). Buona la prova difensiva dei rossoblù contro la seconda forza del campionato, bene anche la novità Lazovic, in ombra i vari Galabinov e Rosi e il rientrante Taarabt.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.