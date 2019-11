Napoli-Genoa 0-0, le pagelle: superman Radu, Agudelo che motorino

Serviva il riscatto dopo il ko interno con l'Udinese, e il riscatto è arrivato. Un gran bel Genoa ferma sul pareggio il Napoli al San Paolo al termine di un'ottima prestazione (qui la cronaca e video del match). Radu mostruoso con una gran parata nel finale, ottima prova di Pandev, Agudelo, Ankersen e in generale di tutta la squadra. Non brillano Schone e Lerager. Esordio in Serie A per il classe 2001 Cleonise.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.