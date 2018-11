Genoa-Napoli 1-2: Kouamè illude sotto l'acquazzone, rimonta partenopea e Juric in bilico

Niente da fare. Il Genoa cede in casa al Napoli in una partita che più di calcio sa di pallanuoto. Kouamè illude tutti nel primo tempo con un gran colpo di testa su cross delizioso di Romulo e il vantaggio regge per più di un tempo. Al 58' il violento acquazzone che si abbatte sulla città rende inevitabile la sospensione per 15 minuti, si torna in campo su un campo impraticabile e nonostante un terreno di gioco pesante solitamente favorisca la squadra meno tecnica è invece il Napoli a ribaltare tutto con il pareggio di Fabian Ruiz e il vantaggio nel finale realizzato da un'autorete di Biraschi con le proteste del Grifone per una spinta subita dal difensore. Il Var conferma e al Genoa resteranno solo le proteste e tanto rammarico. Ora la sosta, ma per Juric saranno giorni infuocati. Alla ripresa ci sarà il derby, ma ci sarà ancora Juric?

Primo tempo convincente del Genoa che parte subito aggressivo, rischia su Zielinski e su Insigne, che colpisce il palo al 15', ma passa in vantaggio al 20' con il gran cross di Romulo per Kouamè che sbuca sul secondo palo e fa esplodere un Ferraris "fradicio" per la pioggia. Reazione rabbiosa del Napoli, l'occasione migliore capita a Milik al 36', ma è super la parata di Radu. 1-0 Genoa all'intervallo.

Nella ripresa Ancelotti cambia subito, fuori Zielinski e Milik, dentro Ruiz e Mertens, ma nella ripresa sarà il maltempo a far da padrone tanto che dopo il cambio Veloso/Omeonga l'arbitro decide di sospendere il match. Si torna in campo dopo 15 minuti, terreno pesantissimo, ma ha smesso di piovere. Il Napoli fatica su un campo così pesante, ma paradossalmente, dopo un'occasione di Hiljemark, è proprio la formazione partenopea ad andare in rete con il tacco geniale di Mertens che libera Ruiz: rigore in movimento, 1-1. Campo ingiocabile, impossibile imbastire azioni pericolose e infatti il gol arriva da palla inattiva, ma quanti dubbi. Punizione laterale per il Napoli, palla tagliata di Mario Rui, Biraschi strattonato da Koulibaly anticipa tutti, ma mette la palla nella propria rete. 2-1 Napoli, anche il Var conferma tra le proteste vibranti del Genoa. Vince così il Napoli, ma restano tantissimi dubbi per il vantaggio dei partenopei. E ora per Juric la panchina si fa sempre più incandescente.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Napoli 1-2

Rete: 20' Kouamè, 62' Ruiz, 86' Biraschi (aut.)

Genoa: Radu 6.5; Criscito 6, Romero 6, Biraschi 6; Lazovic 6, Hiljemark 5.5 (77' Mazzitelli sv), Veloso 5.5 (58' Omeonga 5.5), Bessa 6.5, Romulo 6.5 (89' Pandev sv); Kouamè 7, Piatek 5.5. All. Juric 5.

Napoli: Ospina 6; Hysaj 5.5 (82' Malcuit sv), Koulibaly 7, Albiol 6.5, Mario Rui 6; Zielinski 5 (46' Ruiz 7.5), Allan 6, Hamsik 5.5, Callejon 5.5; Milik 5 (46' Mertens 6.5), Insigne 6. All. Ancelotti 7.

Arbitro: Abisso.

Note: al 58' partita sospesa per 15 minuti per maltempo; ammoniti Insigne, Bessa, Omeonga, Criscito, Mazzitelli e Malcuit.