Genoa-Napoli 1-2, le pagelle: Kouamè il migliore, Piatek non punge

Un'altra sconfitta. Il Genoa cede in casa al Napoli in un match giocato sotto il nubifragio nonostante il vantaggio di Kouamè (qui la cronaca). L'ex Cittadella continua a impressionare, mentre è palese il momento "no" di Piatek, ancora all'asciutto. Bene Radu, mentre Biraschi è autore di una sfortunata (e discussa) autorete.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.