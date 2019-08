Genoa: pareggio con il Nantes, Schone e Saponara più vicini

Un bel Genoa impatta 1-1 in casa del Nantes nel match disputato sabato pomeriggio. Di Lerager nel primo tempo la rete del Grifone, di Lima nel finale quella del definitivo pareggio francese. Giusto pareggio, meglio il Genoa nel primo tempo, più Nantes nella ripresa. Preoccupa Cassata, uscito anzitempo per infortunio.

Intanto impazzano le voci su un doppio acquisto a centrocampo per il Grifone. Il primo nome è quello di Lasse Schone, capitano dell'Ajax ormai ai margini della giovane formazione dei lancieri. Danese, classe 1986, il giocatore si è detto interessato e anche i media olandesi confermano la trattativa. Ancora più clamoroso il secondo nome, Riccardo Saponara. L'ex Samp non tornerà in blucerchiato e cerca una nuova sistemazione dopo che la Fiorentina ha dichiarato di non volerlo confermare. Il Genoa si è fatto avanti.

IL TABELLINO

NANTES-GENOA 1-1

Reti: 28' Lerager, 81' Lima

Nantes: Lafont (83' Olliero), Fabio (73' Appiah), Pallois, Homawoo (73' Wague), Traore (46' Lima), Rongier (93' Kolo Muani), Girotto (73' Louza), Touré (79' Mendy), Coco (73' Youan), Coulibaly (61' Ndilu), Moutoussamy (66' Bamba). All. Halilhodzic.

Genoa: Radu (46' Jandrei), Barreca (60' Jagiello), Criscito (60' Schafer), Romulo (46' Pandev), Lerager (46' Cassata; 88' Rovella), Sanabria (60' Kouamè), Gumus (60' Zapata), El Yamiq, Biraschi (60' Romero), Ghiglione (60' Pinamonti), Radovanovic (60' Sandro). All. Andreazzoli.

Arbitro: Stinat.