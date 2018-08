Genoa: Montpellier da dimenticare, testa alla Coppa Italia

Amichevole in terra francese da dimenticare per il Genoa. Vince il Montpellier 2-0 con le reti, una per tempo, di Delort e Sambia, ma grandi polemiche per due espulsioni comminate ai rossoblù, Criscito al 19' e Spolli al 90'. Match da archiviare in fretta, testa del Grifone alla Coppa Italia, la prima sfida ufficiale della stagione.

Da decidere ancora giorno e orario dal momento che sia Genoa che Sampdoria dovrebbero giocare in casa il primo turno. Per i rossoblù ci sarà la vincente di Lecce-Feralpi, match in programma martedì alle ore 20.30 allo stadio Via del Mare di Lecce.