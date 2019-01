Genoa-Milan, probabili formazioni: match surreale per orario e intrecci di mercato, tocca a Favilli

Una delle gare più surreali degli ultimi anni. Benvenuti a Genoa-Milan, sfida che si giocherà ad un orario insolito (no sense), con calcio d'inizio in un giorno infrasettimanale, lunedì 21 gennaio per l'appunto, alle ore 15.00. Come se non bastasse ci ha pensato anche il calciomercato a rendere tutto ancora più incandescente con l'intreccio che porterà Piatek al Milan e Higuain al Chelsea. Fortunatamente, per evitare inutili imbarazzi, Piatek sarà squalificato per il match e non dovrà giocare contro quelli che di lì a poche ore diventeranno i suoi compagni di squadra. Sfida surreale e triste anche per la scomparsa di un giovane componente della tifoseria organizzata rossoblù, Federico Fontana.

QUI GENOA Piatek squalificato, probabilmente ci sarà a fine gare per il saluto ai tifosi. Ma in campo scocca l'ora di Favilli pronto ad affiancare Kouamè. A centrocampo out Hiljemark e Sandro, giocheranno Rolon, Veloso e Bessa. Romulo e Lazovic i due esterni, difesa solita con Biraschi, Romero e Criscito.

QUI MILAN Quanti rebus per Gattuso. Il primo risolto si chiama Higuain, non convocato. In attacco Cutrone con Suso e Calhanoglu. Squalificati Kessie, Romagnoli e Calabria. Paqueta titolare, rispolverato il giovane Mauri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Rolon, Veloso, Bessa, Lazovic; Favilli, Kouamè. All. Prandelli.

MILAN: Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Mauri, Paquetà, Bakayoko; Suso, Calhanogli, Cutrone. All. Gattuso.

ARBITRO: Orsato.

Calcio d'inizio: lunedì ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.