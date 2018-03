Genoa-Milan, probabili formazioni: riecco Pepito Rossi, out Taarabt, Izzo e Veloso

Dopo il rinvio di Genoa-Cagliari per la tragica morte di Davide Astori, il Grifone riprende il suo cammino dall'affascinante sfida di domenica contro il Milan. Un'altra gara tra le mura amiche, un'altra gara senza i vari Taarabt, Izzo e Veloso, ma tra i convocati si rivede Pepito Rosssi.

QUI GENOA Dubbi in attacco, Pandev sicuro del posto, Galabinov in vantaggio sull'ex Lapadula. A centrocampo Bertolacci e Hiljemark intoccabili, Bessa in vantaggio su Rigoni. Rosi non sta convincendo, potrebbe spuntarla Pereira. Nessun dubbio in difesa, giocano Biraschi, Spolli e Zukanovic.

QUI MILAN Rossoneri reduci dal ko di Europa League, Gattuso vuole il riscatto immediato. Kalinic in vantaggio su Cutrone, l'ex Suso e Calhanoglu completano il tridente. Abate non ce la fa, Borsini la carta a sorpresa nel ruolo di terzino?

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

Milan: Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Kalinic. All. Gattuso.

Arbitro: Fabbri.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.