Serie A: Milan-Genoa niente porte chiuse, rinviata al 13 maggio

Ufficiale, Milan-Genoa, originariamente prevista per domenica 1 marzo alle ore 12.30, e altre quattro gare di Serie A sono rinviate a mercoledì 13 maggio. Questa la decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Queste le motivazioni. Si tratta ovviamente delle cinque gare che si era deciso di disputare a porte chiuse, ovvero Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal, Milan-Genoa e Juventus-Inter.

Le partite verranno recuperate mercoledì 13 maggio con inevitabile slittamento della finale di Coppa Italia a mercoledì 20 maggio. Si attendono news su Sampdoria-Verona che ad oggi resta fissata per lunedì 2 marzo a porte aperte. Inevitabile dire che il rinvio di Juventus-Inter complica ulteriormente trovare una data in cui recuperare Inter-Sampdoria, ma tanto dipenderà dal cammino dei nerazzurri in Europa League.