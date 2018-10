Milan-Genoa, probabili formazioni: out Marchetti e Favilli, Juric carica Piatek

Dopo i due pareggi con Juventus e Udinese, Juric non ha tempo per rifiatare, il suo Genoa mercoledì farà visita al Milan in quel di San Siro. Rossoneri reduci, tra l'altro, dalla vittoria scacciacrisi proprio contro i cugini della Sampdoria, il tecnico croato carica Piatek, ancora all'asciutto sotto la sua gestione: «Manca il gol, ma sta giocando molto bene». Tornerà a segnare già nella notte di Halloween?

QUI GENOA Restano a Genova Favilli e Marchetti infortunati, out ovviamente anche Romero per squalifica. Spolli non ci sarà col Milan, ma probabilmente recupererà per sabato quando il Genoa affronterà la seconda trasferta in pochi giorni in quel di Milano, questa volta ovviamente contro l'Inter. Probabile turnover con Pandev preferito a Kouamè al fianco di Piatek. In difesa reclama spazio Gunter, a centrocampo Mazzitelli.

QUI MILAN Caldara out per tre mesi, Gattuso perde un altro pezzo e probabilmente dovrà fare a meno anche di Bonaventura. Confermato il 4-4-2 con Higuain e Cutrone in attacco, Suso e l'ex Laxalt sugli esterni. In difesa ballottaggio Calabria/Abate, con il secondo favorito.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Biglia, Laxalt; Higuain, Cutrone. All. Gattuso.

GENOA: Radu; Gunter, Biraschi, Criscito; Pereira, Romulo, Hiljemark, Bessa, Lazovic; Pandev, Piatek. All. Juric.

Arbitro: Pasqua.

Calcio d'inizio: mercoledì 31 ottobre, ore 20.30, stadio San Siro, Milano.