Milan-Genoa, probabili formazioni: San Siro vuoto, tocca a Pandev

Dopo una settimana interminabile, il Genoa è pronto a tornare in campo. Domenica, salvo novità dell'ultimora a cui ormai siamo abituati, il Grifone fa vista al Milan. Alle 15.00 il calcio d'inizio in un San Siro deserto, chiuso al pubblico per le ormai note disposizioni del decreto ministeriale in merito al Coronavirus,

QUI GENOA Show must go on, quindi Nicola è pronto, 4 gli assenti sicuri, Radovanovic, Lerager, Pajac e Ghiglione. Romero pronto a riprendersi il posto in difesa, fuori Soumaoro. Biraschi e Masiello ai suoi lati. Ankersen e Criscito gli esterni, Stuaro, Behrami e Schone dietro a uno che San Siro lo conosce molto bene, Goran Pandev. Al suo fianco Sanabria.

QUI MILAN Dubbio da sciogliere per la porta, se Donnarumma non dovesse farcel tocca a Begovic. Per il resto formazione chiara con Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic nel pacchetto offensivo. Kjaer recupera, Calabria scalzato da Conti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

GENOA: Perin; Masiello, Romero, Biraschi; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

Arbtiro: Doveri.

Calcio d'inizio: gara disputata a porte chiuse, inizio alle 15.00 domenica 8 marzo, stadio Giuseppe Meazza, Milano.