Milan-Genoa 2-1: Romagnoli dolcetto e scherzetto, Grifone gelato allo scadere

Halloween amaro per il Genoa, arriva il primo ko sotto la gestione Juric, arriva nel peggior modo possibile ovvero con una rete subita all'ultimo istante, quando ormai tutti pensavano di aver conquistato un ottimo punto a San Siro. Vince il Milan, fa tutto l'ex Samp Romagnoli, con il dolcetto, per il Grifone, al 56' ingannando Donnarumma con una deviazione su cross di Kouamè, ma facendosi perdonare al 91' con una conclusione al volo da fuori area su uscita maldestra di un Radu fino a lì praticamente perfetto. In apertura era stato l'ex Suso a trovare la classica rete dell'ex. Sabato un'altra sfida a San Siro, contro l'Inter questa volta, con un Piatek ancora all'asciutto e stizzito per il cambio. Ci sarà tanto da fare per Juric.

Zukanovic e Mazzitelli sono le sorprese dell'ultimora, ma il Milan parte talmente forte che dopo quattro minuti è in vantaggio: Calhanoglu e Suso dialogano sulla trequarti, l'ex di turno fa fuori Mazzitelli e sfodera un bolide dal limite che non lascia scampo a Radu: 1-0 Milan. Inizio in salita per il Grifone. La reazione rossoblù c'è e dopo e con Kouamè prima e Piatek poi i ragazzi di Juric si rendono pericolosi. Il Milan fatica ad imbastire azioni degne di nota e prima dell'intervallo è ancora il Genoa a farsi vedere, prima con Romulo, poi con capitan Criscito. Gattuso si salva, ma è un Genoa vivo.

La ripresa inizia senza cambi, Higuain sfiora subito il raddoppio, ma poi si accende il Genoa. Frittata difensiva rossonera, retropassaggio suicida di un pessimo Bakayoko, Kouamè si inserisce come un avvoltoio e crossa al centro, deviazione fortuita di Romagnoli che fa impennare il cross e la palla termina in rete: 1-1. Reazione rabbiosa dei rossoneri, Higuain impegna seriamente Radu, Juric inserisce il redivivo Veloso per Romulo, ma è assedio Milan, Radu neutralizza prima una conclusione di Kessie, poi quella di Calhanoglu. Dentro anche Omeonga per Mazzitelli, Suso fa paura con una conclusione delle sue, ma è di Lazovic la palla clamorosa per il sorpasso, l'esterno serbo salta secco Rodriguez, ma Donnarumma si supera e devia il diagonale in angolo. Assalti rossoneri nel finale, Juric sostituisce a sorpresa Piatek, che non la prende benissimo, per Pandev. Il Milan preme e al 91' trova la rete del vantaggio con un gol a dir poco rocambolesco: uscita maldestra di Radu, la palla si impenna e dalla trequarti Romagnoli al volo trova il lob per il 2-1. Fa tutto lui. Vince così il Milan 2-1 nonostante una prova positiva del Genoa. Ora poco tempo per riposare, sabato Grifone già in campo, ancora una volta a San Siro.

TABELLINO E VOTI

Milan-Genoa 2-1

Reti: 4' Suso, 56' (aut.) e 91' Romagnoli

Milan: Donnarumma 6; Rodriguez 5.5, Romagnoli 7, Musacchio 6.5; Laxalt 5.5 (64' Abate 6.5), Kessie 6, Bakayoko 5, Suso 7; Calhanoglu 6 (83' Castillejo sv); Cutrone 6, Higuain 5.5. All. Gattuso 6.5.

Genoa: Radu 5.5; Biraschi 6.5, Zukanovic 6, Gunter 6; Lazovic 6.5, Romulo 6 (67' Veloso 5.5), Mazzitelli 5.5 (78' Omeonga sv), Bessa 6, Criscito 6.5; Piatek 5.5 (85' Pandev sv), Kouamè 7. All. Juric 6.

Arbitro: Pasqua.

Note: ammoniti Criscito, Veloso, Rodriguez e Kessie.