Milan-Genoa 1-2, le pagelle: Pandev e Cassata in gol, ma che Sanabria

Il ritorno in campo del Genoa dopo lo stop forzato dovuto al Coronavirus coincide con una grande impresa del Grifone. Milan 1 Genoa 2, in gol Pandev e Cassata, ma sono tanti i 7 in pagella (qui la cronaca e video del match). Perin blinda il risultato, Soumaoro dà sicurezza alla difesa, Biraschi è un motorino sulla destra, Cassata trova il secondo gol consecutivo. Pandev non sbaglia in quel San Siro che lo aveva visto protagonista, ma è splendida la partita di Sanabria.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.