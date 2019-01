Genoa-Milan verso il cambio di orario: rischio lunedì alle 15.00

Il ritorno in campo del Genoa in questo 2019 rischia di essere ricco di polemiche. La partita contro il Milan originariamente in programma lunedì 21 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Luigi Ferraris rischia di essere anticipata alle ore 15.00.

La decisione spetta alla Lega Calcio dopo l'invito allo spostamento chiesto direttamente dal Ministro degli Interni Matteo Salvini, che si auspica la disputa in giornaliero per motivi di ordine pubblico dopo i disordini di Inter-Napoli.

Inutile sottolineare del danno che patirebbero i tifosi per la disputa di una gara alle 15.00 in un giorno feriale. Spetterà alla Lega Calcio prendere la decisione definitiva.