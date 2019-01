Genoa-Milan: ufficiale il cambio di orario, si gioca lunedì alle 15

Ufficiale: Genoa-Milan è stata anticipata alle ore 15.00 di lunedì 21 gennaio. Questa la decisione della Lega Calcio. La variazione (la gara originariamente era stata messa a calendario alle ore 21.00 dello stesso giorno) è stata disposta dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno in seguito degli scontri a margine della partita tra Inter e Napoli.

Cambio d'orario anche per Juventus-Chievo, originariamente prevista per lo stesso giorno alle ore 19.00, che verrà giocata sempre lunedì 21 gennaio alle ore 20.30.

Si fa così in salita l'inizio del 2019 del Genoa, l'orario, primo pomeriggio di un giorno lavorativo, di certo farà storcere il naso alla tifoseria rischiando uno sciopero del tifo in una gara sentitissima come quella con i rossoneri.