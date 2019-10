Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Schone dalle stelle alle stalle, Biraschi e Radu colpevoli

Zero punti, tante recriminazioni, ma una prestazione da cui ripartire. Il Genoa cede 2-1 al Milan dopo una partita vietata ai deboli di cuore. Succede di tutto, Schone sblocca con papera di Reina, il Milan la ribalta, Schone sbaglia il rigore al 93'. (qui la cronaca e video del match). Buona la prova di Pajac e Kouamè, male Biraschi e Radu, ma non brilla nemmeno Romero. Preoccupa Criscito, uscito dopo 11 minuti per infortunio.

