Genoa-Milan 0-1: il Var punisce, Andrè Silva infierisce, ko immeritato

Doccia fredda, anzi gelata. Il Genoa perde all'ultimo respiro contro il Milan, lo fa dopo essersi visto annullare un gol di Rigoni dal Var (fuorigioco del numero 30) e con una rete firmata da Andrè Silva al 94'. Match con poche occasioni, ma si tratta di una sconfitta assolutamente immeritata.

Primo tempo con pochissime occasioni da rete, campo pesante vista la pioggia scesa copiosa da sabato sera, prima occasione rossonera con Kalinic che impegna Perin in uscita bassa, risponde il Grifone con la discesa di Laxalt che per pochi centrimetri non trova Galabinov. Tutto qui, il primo tempo termina giustamente a reti inviolate.

Molto meglio la ripresa, le due squadre sembrano voler osare qualcosina in più e al 53' il Genoa passa in vantaggio, gran cross di Hiljemark, Rigoni colpisce di testa e trafigge Donnarumma. Esplode la Nord, ma il Var strozza l'urlo in gola annullando la rete dopo due minuti per fuorigioco del numero 30. Tutto da rifare. Ci riprovano i rossoblù un minuto dopo, clamorosa occasione per Zukanovic su sponda di Rigoni, ma l'ex Chievo spara fuori. Si scuote il Milan, ci prova Bonaventura, poi la solita girandola di cambi. Nel Genoa dentro Lapadula e Omeonga prima per Galbinov e Rigoni, poi Bessa per Pandev. Sembra un match da 0-0 piantato e invece, quando meno te lo aspetti, la doccia fredda: l'ex Suso mette in mezzo un pallone velenosissimo, Andre Silva, uno dei subentrati di Gattuso, trova l'anticipo e insacca. 1-0 Milan, Ferraris ammutolito. Sconfitta immeritata.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Milan 0-1

Rete: 94' Andrè Silva

Genoa: Perin 6.5; Spolli 6.5, Biraschi 6, Zukanovic 5.5; Lazovic 6, Bertolacci 5.5, Rigoni 7 (74' Omeonga 6), Hiljemark 6, Laxalt 6.5; Galabinov 5 (75' Lapadula 5.5), Pandev 6 (81' Bessa sv). All. Ballardini 6.

Milan: Donnarumma 6; Borini 5.5, Romagnoli 6, Bonucci 6, Rodriguez 6.5; Kessie 6, Biglia 5.5, Bonaventura 6 (80' Calabria sv); Suso 6.5, Calhanoglu 6.5 (68' Silva 7), Kalinic 5 (60' Cutrone 6.5). All. Gattuso 7.

Arbitro: Fabbri.

Note: ammonito Bertolacci.