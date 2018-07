Genoa: idea Saponara, è fatta per Romulo, Kouamé ai dettagli

Inizia a delinearsi il nuovo Genoa a disposizione di Davide Ballardini per la stagione 2018-2019. Molto interessanti gli ultimi colpi, ufficiale l'approdo sotto la Lanterna di Romulo, a parametro zero dal Verona dopo l'esperienza alla Juventus.

Praticamente fatta per Kouamè, 4 milioni al Cittadella per assicurarsi l'attaccante classe 1997, mentre l'idea delle ultime 24 ore si chiama Riccardo Saponara. Centrocampista promettente che ha trovato poco spazio nella Fiorentina. Possibile il prestito secco per una stagione.