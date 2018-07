Genoa: tutti pazzi per Piatek, Favilli in arrivo

Continua la preparazione del Genoa in vista della Coppa Italia e soprattutto della Serie A 2018-2019 (qui il calendario). Piatek incanta nelle amichevoli pre stagionali, ma sul calciomercato il Grifone si muove ancora.

CALCIOMERCATO Il Genoa insiste per il baby Favilli. L'attaccante, protagonista nella passata stagione con la maglia dell'Ascoli, sta impressionando con la maglia della Juventus in queste amichevoli estive. Il giocatore gradisce la destinazione, ma la Juve non vuole più cederlo definitivamente, ma solo in prestito oneroso fissato a 5 milioni con eventuale riscatto per i rossoblù a 7.

AMICHEVOLI Nel 6-0 al St.Georgen brilla ancora una volta la stella di Piatek, autore di una tripletta. Di Gunter, Lazovic e Spinelli le altre tre reti. Ora Genoa che si prepara all'amichevole con l'Albissola di sabato 4 agosto, la formazione savonese appena promossa in Serie C.

COPPA ITALIA Doppietta di Marchi e 2-0 Feralpi sul Virtus Francavilla nel primo turno di Coppa Italia. Al secondo turno ci sarà Lecce-Feralpi, la vincente sfiderà il Genoa nel terzo turno (domenica 12 agosto)