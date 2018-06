Genoa, mercato rossoblù: Perin alla Juventus, Rossi saluta già, preso Piatek

Inizia a delinearsi il mercato del Genoa. Mattia Perin ha scelto la destinazione, sarà la Juventus la sua nuova casa, rifiutato il Napoli. Il successoro di Perin sarà Marchetti, ex Lazio, ma non si tratta dell'unica operazione andata in porto in questi ultimi giorni.

MOVIMENTI IN ENTRATA L'acquisto che desta curiosità è sicuramente quello di Krzysztof Piatek, il nuovo Kownacki. Classe 1995 arriva dal KS Cracovia, squadra con cui ha disputato 63 presenze in due anni realizzando ben 33 gol. Questo il primo colpo in attacco, dopo che nei giorni precedenti erano stati ufficializzati sia Marchetti per il ruolo di portiere, che Criscito nel ruolo di terzino sinistro. A proposito di ritorni, si fa concreto il ritorno in rossoblù sia di Mandragore che di Sturaro, soprattutto dopo il buon esito dell'operazione Perin. In difesa piace Lisandro Lopez del Benfica, da gennaio all'Inter, mentre a centrocampo il nome nuovo è quelli di Bisoli del Brescia.

MOVIMENTI IN USCITA Ufficiale la cessione di Perin con il portiere rossoblù che ha firmato un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Perin a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Dopo la cessione di Perin e smentito l'interesse laziale per Laxalt, l'addio nel futuro prossimo potrebbe essere quello di Giuseppe Rossi. L'attaccante, nonostante il coinvolgimento emotivo di tifosi e ambiente, non ha convinto. Su di lui starebbe piombando il Parma.