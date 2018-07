Genoa: pazza idea Montolivo, presi Gunter e Rolon, Lapadula ai saluti?

Pazza idea Montolivo. Il Genoa ci starebbe pensando seriamente. Sembra difficile infatti il ritorno a Genova di Andrea Bertolacci, mentre l'ex viola, nonché ex capitano rossonero non sarebbe più nei piani della squadra rossonera tanto da essere messo fuori rosa. Il Grifone è pronto al colpaccio.

Genoa molto attivo, dopo Koray Gunter, classe 1994, proveniente dal Galatasaray, sembra fatta anche per Esteban Rolon, argentino classe 1995 proveniente dal Malaga.

Sul fronte uscite Fiamozzi si accasa al Lecce mentre sono in attesa di sistemazione Rossettini, El Yamiq, Asencio e Galabinov, non convocati a Brunico. Il nome caldo in partenza resta quello di Lapadula. L'Udinese fa sul serio. Il Genoa vacilla.