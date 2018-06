Genoa: presi i baby Radu e Valietti, vicini Molinaro e Castan

Genoa attivissimo sul mercato. Dopo il colpo Sandro a centrocampo, vengono ufficializzati anche i giovani Federico Valietti e Ionut Radu, entrambi provenienti dall'Inter.

Cessione a titolo definitivo per Federico Valietti, difensore classe 1999, con diritto di recompra a favore del Club nerazzurro; cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto per Ionut Radu, portiere rumeno classe 1997.

Intanto prosegue il doppio pressing sulla Roma per Leandro Castan, ex Sampdoria, e sul Torino per Cristian Molinaro. Molinaro andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Laxalt e dall'infortunio di Criscito, Castan sarebbe invece la prima scelta in caso di cessione, molto probabile, di Izzo.